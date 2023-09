Youth League 2023/24: inizia bene il Milan con il Newcastle. Troppo Atletico Madrid per la Lazio

In attesa delle partite della Champions League dei grandi, nel pomeriggio si sono esibite, entrambe in casa, il Milan e la Lazio Primavera che si sono esibite rispettivamente contro Newcastle ed Atletico Madrid, portando a casa una vittoria ed una sconfitta.

Il Milan in quel di Milanello ha voluto lanciare un segnale in un girone che si profila tosto ed equilibrato. I rossoneri hanno condotto una partita perfetta culminata con una vittoria rotonda per 4-0. Tutto in discesa nel momento in cui, al 15esimo Scotti fa il panico sulla fascia per poi servire Traore che a porta vuota mette in rete. Il doppio vantaggio arriva dopo 5 minuti con il rigore di Camarda che spiazza il portiere del Newcastle. Prima di andare al riposo c’è spazio per il tris targato ancora super Camarda. Nella ripresa Zeroli realizza su rigore il definitivo 4-0.

Nell’altra gara, quella fra Lazio ed Atletico Madrid, i biancocelesti hanno provato a fare di tutto per portare almeno un punto. Non ci sono riusciti, nonostante un buon primo tempo e un Renzetti che ha parato di tutto. Nella ripresa però è uscita fuori la qualità superiore dell’Atletico Madrid che con Nino ha chiuso la partita in 15 minuti.