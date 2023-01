Volley, Coppa Italia 2023: Conegliano a caccia del quarto titolo di fila, Milano per la storia

Conegliano vs Milano: chi si aggiudicherà la Coppa Italia A1 2023 di volley femminile? Le due formazioni tornano a sfidarsi per un trofeo dopo la finale Scudetto dello scorso anno (poi vinto dalle venete): il palmares e il ruolino di marcia fanno della corazzata veneta la favorita, ma in gara secca tutto può succedere. La pantere di Daniele Santarelli, già vincitrici della Supercoppa a novembre e del Mondiale per Club a dicembre, vogliono anche il primo trofeo del nuovo anno per continuare a sognare l’en-plein stagionale. Per la Prosecco Doc Imoco si tratterebbe della quarta Coppa Italia consecutiva, la quinta della sua storia.

Storia che vuole riscrivere invece la Vero Volley, che alla sua quarta Final Four è approdata per la prima volta nella finalissima. Le ragazze di Marco Gaspari, che vantano in bacheca una Cev Cup ed una Cev Challenge Cup, vanno a caccia del primo storico trofeo in Italia. Conegliano ha incassato in stagione una sola sconfitta (in campionato contro Scandicci) e comanda la regular season della massima serie italiana, dove Milano occupa la quarta posizione per via di qualche passaggio a vuoto negli ultimi turni. In una finale secca però non conta quanto successo prima, si riparte da zero e a vincere sarà la squadra più determinata. Due grandi formazioni a confronto: chi la spunterà? Non resta che seguire la finale, in programma domenica 29 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

COME VEDERE LA FINALE CONEGLIANO-NOVARA IN TV

TABELLONE COPPA ITALIA A1 FEMMINILE: GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO FINAL FOUR: DATE, ORARI E TV

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Coppa Italia 2023

L’albo d’oro

1978/1979 Nike Catania

1979/1980 Olimpia Ravenna

1980/1981 Olimpia Ravenna

1981/1982 Reggio Emilia

1982/1983 Reggio Emilia

1983/1984 Olimpia Ravenna

1984/1985 Olimpia Ravenna

1985/1986 Reggio Emilia

1986/1987 Olimpia Ravenna

1987/1988 Amatori Bari

1988/1989 Reggio Emilia

1989/1990 Modena

1990/1991 Olimpia Ravenna

1991/1992 Imet Perugia

1992/1993 Latte Rugiada Matera

1993/1994 Latte Rugiada Matera

1994/1995 Latte Rugiada Matera

1995/1996 Foppapedretti Bergamo

1996/1997 Foppapedretti Bergamo

1997/1998 Foppapedretti Bergamo

1998/1999 Despar Perugia

1999/2000 Medinex Reggio Calabria

2001/2002 Edison Modena

2002/2003 Despar Perugia

2003/2004 Asystel Novara

2004/2005 Despar Perugia

2005/2006 Radio 105 Foppapedretti Bergamo

2006/2007 Despar Perugia

2007/2008 Foppapedretti Bergamo

2008/2009 Scavolini Pesaro

2009/2010 MC-Carnaghi Villa Cortese

2010/2011 MC-Carnaghi Villa Cortese

2011/2012 Yamamay Busto Arsizio

2012/2013 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza

2013/2014 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza

2014/2015 Igor Gorgonzola Novara

2015/2016 Foppapedretti Bergamo

2016/2017 Imoco Volley Conegliano

2017/2018 Igor Gorgonzola Novara

2018/2019 Igor Gorgonzola Novara

2019/2020 Imoco Volley Conegliano

2020/2021 Imoco Volley Conegliano

2021/2022 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano