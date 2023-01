MOVIOLA – Lazio-Fiorentina, Saponara ammonito per simulazione: errore di Colombo

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Lazio-Fiorentina, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I viola attaccano con Saponara che entra dentro l’area di rigore, c’è un contatto con il piede di un giocatore biancoceleste e cade a terra. Per l’arbitro Colombo della sezione di Como non c’è nessun dubbio: è ammonizione per simulazione. Rivedendo le immagini però si nota come il contatto tra i due piedi ci sia, probabilmente non tale da dover fischiare calcio di rigore ma neanche simulazione. Il Var non interviene perché non lo reputa un chiaro errore e non reputa che sia rigore, quindi confermata la simulazione e l’ammonizione.