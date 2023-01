Volley, A1 Femminile 2022/2023: Conegliano batte 3-1 Busto Arsizio e si conferma capolista

La Prosecco Doc Imoco Conegliano batte in quattro set la E-Work Busto Arsizio nella partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le Pantere di Daniele Santarelli conquistano la quattordicesima vittoria in quindici partite e si confermano in vetta alla classifica. Battute con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-21) le Farfalle di Marco Musso, che dopo i tanti infortuni patiti stanno salendo di colpi ma non riescono a strappare neppure un punto per migliorare l’ottava posizione. Al Pala Verde di Villorba di Treviso la spunta la squadra di casa, trascinata da Isabelle Haak, miglior realizzatrice di giornata con 25 punti.

CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Inizio in salita per le Pantere, che faticano nel primo set vedendosi costrette a inseguire. Nonostante l’equilibrio generale, a fare la differenza sono quei pochi muri in più per Busto Arsizio, che prevale per 25-23. La reazione della squadra di Santarelli non tarda però ad arrivare e, nonostante la resistenza opposta dalla squadre ospite, porta i suoi frutti. Sia il secondo che il terzo set finiscono per 25-18, decisi rispettivamente dagli errori di Busto Arsizio e dagli ace della formazione di casa. Nel quarto parziale regna infine l’equilibrio, ma nelle fasi finali è Conegliano a salire in cattedra. Haak e Robinson-Cook su tutte si caricano la squadra sulle spalle e la portano al 25-21 finale, che vuol dire vittoria.

ALTRI MATCH – Nei restanti incontri di giornata, vittoria in quattro set per Scandicci, che batte in rimonta Vallefoglia e tiene il passo della capolista Conegliano. Firenze invece la spunta al tie-break contro Bergamo e si allontana dalla zona retrocessione.