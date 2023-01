Juventus, allenamento alla Continassa in vista del Monza: Allegri spera di recuperare Cuadrado

Dopo una giornata di riposo in seguito alla bruciante sconfitta per 5-1 contro il Napoli, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. I bianconeri si sono dedicati a esercitazioni tecniche sul possesso palla, conclusioni da cross e partitella finale nella seduta domenicale. A partire dai prossimi allenamenti si comincerà invece a preparare l’impegno di Coppa Italia contro il Monza. Da monitorare le condizioni di Juan Cuadrado, alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro. Non è ancora chiaro se riuscirà a recuperare o meno in tempo per la sfida dell’Allianz Stadium: a sciogliere i dubbi saranno proprio le prossime sedute.