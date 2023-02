Tabellone quarti di finale Champions League femminile 2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite. Cambia la formula (con un turno di Playoff e niente sorteggio), ma non cambia lo spettacolo. Le squadre rimaste si sfidano con il format delle gare di andata e di ritorno per proseguire l’avventura nella massima competizione continentale per club. L’Italia proverà ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista, con l’obiettivo di passare il turno con più formazioni possibili. Chi accederà alle semifinali? Di seguito, il tabellone con gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League femminile 2023 di volley femminile.

Tabellone quarti Champions League femminile 2023

Vincente Playoff vs Terza classificata tra le vincitrici di girone

Vincente Playoff vs Seconda classificata tra le vincitrici di girone

Quinta classificata tra le vincitrici di girone vs Quarta classificata tra le vincitrici di girone

Vincente Playoff vs Prima classificata tra le vincitrici di girone