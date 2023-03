Highlights Jon Jones vs Ciryl Gane, Ufc 285 (VIDEO)

di Andrea Bellini 31

Il video con gli highlights dell’incontro tra Jon Jones e Ciryl Gane di Ufc 285, valido per il titolo della divisione pesi massimi. Match senza storia, quello andato in scena a Las Vegas, dove Jones, al rientro nell’ottagono dopo tre anni di assenza forzata per la positività a una sostanza proibita, ha avuto la meglio dell’avversario in appena 123 secondi. Tanto ci è voluto all’atleta di New York per battere il francese, stretto in una presa a ghigliottina che non gli ha lasciato altro da fare che arrendersi. Ecco quindi, di seguito e in alto, i momenti salienti dell’incontro.