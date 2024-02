Highlights e gol Bologna-Lecce 4-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 53

Il video con gli highlights e i gol di Bologna-Lecce 4-0, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara partita perfetta dei felsinei: i gol li segnano Orsolini, con una super doppietta da trascinatore, Beukema che stappa la partita con una zampata in mischia e Odgaard nel finale lanciato solo contro la porta di Falcone. I salentini continuano a manifestare problemi in trasferta. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

