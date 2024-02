Liga 2023/24: l’Atletico Madrid cade 1-0 in casa del Siviglia, decide Romero

Nella 24esima giornata di Liga arriva la sconfitta a sorpresa dell’Atletico Madrid sul campo del Siviglia. Al Sanchez Pizjuan i Colchoneros trovano il secondo stop del 2024 dopo quello in casa del Girona di inizio gennaio. A decidere la sfida è il gol al 15′ di Isaac Romero, che da quando è tornato tra le fila degli andalusi ha avuto un impatto decisamente positivo da cinque reti in sette partite. Con questo risultato la formazione di Quique Sanchez Flores compie un deciso passo verso la zona salvezza a quota 23 punti, con la terzultima posizione che dista ora sei lunghezze. L’Atletico rimane quarto con 48 punti, ma domani potrebbe essere raggiunto dall’Athletic Bilbao, impegnato nel posticipo in casa dell’Almeria. La brutta serata della squadra di Simeone è resa ancor più amara dall’infortunio di Morata, che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e per il quale si teme un lungo stop.