Highlights Milano-Bergamo 3-0, semifinale Coppa Italia femminile 2023 volley (VIDEO)

di Deborah Sartori 15

I video highlights di Vero Volley Milano-Volley Bergamo 1991, semifinale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile vinta dalle meneghine per 3-0 (25-17, 25-21, 25-15). Le ragazze di Stefano Micoli, dopo l’impresa contro Scandicci, lottano su ogni pallone ma non riescono a ripetersi. Partita sempre in controllo per la formazione di Marco Gaspari, che raggiunge così in finale la Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice delle ultime tre edizioni della Coppa Italia. Tra le bergamasche la migliore è Emma Cagnin (7 punti), mentre tra le milanesi spiccano i 18 punti di Jordan Thompson, Mvp del match. Di seguito, le immagini salienti della semifinale Milano-Bergamo di Coppa Italia femminile 2023.

LA CRONACA DELLA PARTITA

GLI HIGHLIGHTS DI MILANO-BERGAMO