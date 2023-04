Eczacibasi-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Eczacibasi Dynavit Istanbul-Igor Gorgonzola Novara, gara di ritorno delle semifinali di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le zanzare di Stefano Lavarini, dopo la bella vittoria al tie-break, vanno a caccia di un successo con qualsiasi risultato per aggiudicarsi il passaggio del turno. Servirà però una grande prestazione per fermare la forte compagine turca di Tjiana Boskovic, che vuole sfruttare il supporto del pubblico di casa per conquistare l’accesso alla Super Final di Torino. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 12 aprile al Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale di ritorno Eczacibasi-Novara della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale di ritorno Eczacibasi-Novara della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2, visibile anche in streaming su Eurosportplayer, Sky Go e Dazn (programmazione dettagliata in via di definizione). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.