Berrettini-F.Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Matteo Berrettini affronterà Francisco Cerundolo nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. L’azzurro è tornato a vincere sulla terra rossa, dopo ben cinque sconfitte consecutive, e non ha intenzione di fermarsi. Sulla sua strada troverà ora l’argentino Cerundolo, che all’esordio ha ottenuto un sorprendente successo ai danni dell’undicesima testa di serie Cameron Norrie. La superficie si sposa meglio con le caratteristiche e il gioco di Cerundolo, ma Berrettini possiede comunque i colpi per far male all’avversario. Tra i due non ci sono precedenti: secondo i bookmakers sarà l’azzurro a partire leggermente favorito.

Berrettini e Cerundolo scenderanno in campo mercoledì 12 aprile con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue la kermesse monegasca attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.