Calendario semifinali Coppa Italia femminile 2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle semifinali della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2023 di volley femminile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Tutto pronto per la Final Four, di scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Conegliano, vincitrice delle ultime tre edizioni della Coppa Italia, incontra Novara in quello che ormai è un grande classico della pallavolo italiana. Nell’altra semifinale si sfidano invece Milano e la sorpresa Bergamo, capace di eliminare Scandicci ai quarti.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario delle semifinali della Coppa Italia A1 2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

TABELLONE COPPA ITALIA A1 FEMMINILE: GLI ACCOPPIAMENTI

Calendario semifinali Coppa Italia A1 femminile 2023

SABATO 28 GENNAIO 2023

18.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

21.00 Volley Bergamo 1991-Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv