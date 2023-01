Finale Djokovic-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas saranno i protagonisti dell’atto finale del tabellone maschile degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Non ci si poteva augurare un atto conclusivo migliore, tra colui che vince ininterrottamente da 27 partite in questo torneo e l’unico che in questo inizio di stagione è riuscito ad ottenere risultati simili, rimanendo imbattuto fin qui. Questo non ci regalerà automaticamente una partita equilibrata, e l’impressione è che molto dipenderà dal serbo.

Fin qui ha dominato e in maniera anche piuttosto pesante, chiunque si sia ritrovato di fronte e i precedenti contro il greco dicono 10-2 in suo favore, con Tsitsipas che non vince dal 2019 e ha perso gli ultimi nove scontri diretti. I due si sono ritrovati dai lati opposti del net anche in occasione dell’unica finale slam fin qui giocata dal tennista ellenico, che non concretizzò un vantaggio di due set a zero, finendo per perdere al quinto al Roland Garros 2021.

Djokovic e Tsitsipas scenderanno in campo domenica 29 gennaio alle ore 09:30 sulla Rod Laver Arena di Melbourne Park. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match, garantendo ai propri lettori una diretta testuale ed in più aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.