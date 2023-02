Highlights Virtus Bologna-Venezia 82-68, Coppa Italia A1 2023 basket (VIDEO)

di Andrea Bellini 30

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Vittoria di autorità per gli uomini di coach Scariolo, che superano i volitivi lagunari emergendo alla distanza, complice anche la maggiore profondità del roster. L’incontro mette in mostra un Belinelli in grande spolvero soprattutto dall’arco, dove chiude con 6/7 per 21 punti totali: il risultato finale è di 82-68. Di seguito le azioni salienti.

