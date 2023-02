Dopo un 2022 poco esaltante, il team BWT Alpine F1 Team riparte dalla nuova A523, la monoposto con la quale gareggeranno in questa stagione i due piloti francesi Esteban Ocon e Pierre Gasly. Ecco le prime immagini della nuova monoposto francese.

Here we have it everyone, the A523 #Alpine #A523 #F1 pic.twitter.com/8tK8qvecdA

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2023