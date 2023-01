Milano-Cortina 2026, Salvini: “Si sono persi due anni, ma stiamo correndo per recuperare”

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha parlato delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in occasione di un sopralluogo alla stazione Cadorna del capoluogo lombardo. “Nei miei piani, l’inaugurazione si terrà al Meazza di Milano, mentre per le Paralimpiadi coinvolgeremo Verona con la sua Arena – ha riferito il leader della Lega –. Si sono persi 2 anni con i lavori, ma da 100 giorni stiamo correndo per recuperare tutto il tempo che è stato perso. Verrà aperta anche la sede delle Olimpiadi al Pirellone: sto lavorando affinché le infrastrutture siano completate in anticipo rispetto alle scadenze. Ci sono altri soggetti privati e istituzionali, come il Comune di Milano, che devono correre come stiamo facendo noi, ma sono certo che insieme recupereremo il tempo perso”.