Super-G Cortina 2023: Odermatt concede il bis, Paris festeggia il primo podio stagionale

Marco Odermatt compie un’altra impresa straordinaria e a meno di 24 ore di distanza si concede il bis sull’Olympia delle Tofane, vincendo anche il secondo Super-G di Cortina. In una gara che ha visto tanti errori e molte uscite di scena, lo svizzero è ancora una volta impeccabile e si prende il successo facendo segnare un crono di 1:25.13 che gli permette di allungare ancor di più in classifica generale, dato che tra i non arrivati al traguardo c’è anche il rivale di questa stagione Aleksander Kilde.

L’Italia però festeggia il primo podio stagionale di Dominik Paris, che sceso con il pettorale numero 1 si prende un grande secondo posto, che si spera possa dargli la giusta dose di fiducia verso il vicino appuntamento Mondiale. Si tratta del quarto podio per i nostri azzurri in questa Coppa del Mondo, dopo i due di Casse e quello di Scheider. Ma Paris non è il solo a sorridere, con Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer entrambi in top-10. Sfortunata prestazione per Mattia Casse, che non riesce a ripetere il podio di ieri a causa di una caduta. Il 33enne azzurro stava scendendo ad un’ottima velocità, ma ha preso qualche rischio di troppo ed è uscito precocemente.

HIGHLIGHTS

CLASSIFICA AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 ODERMATT Marco SUI 1:25.13

2 PARIS Dominik ITA 1:25.89 (+0.76)

3 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:26.16 (+1.03)

4 ANDER Andreas GER 1:26.20 (+1.07)

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:26.22 (+1.09)

6 PINTURAULT Alexis FRA 1:26.23 (+1.10)

7 MURISIER Justin SUI 1:26.34 (+1.21)

8 HAASER Raphael AUT 1:26.36 (+1.23)

9 BOSCA Guglielmo ITA 1:26.48 (+1.35)

10 INNERHOFER Christof ITA 1:26.58 (+1.45)

18 SCHIEDER Florian ITA 1:27.30 (+2.17)

21 MARSAGLIA Matteo ITA 1:27.34 (+2.21)

DNF CASSE Mattia ITA

DNF Franzoso Matteo ITA