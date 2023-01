Highlights Sonego-Borges 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1, primo turno Australian Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

Il video con gli highlights della sfida vinta da Lorenzo Sonego in quattro set su Nuno Borges al primo turno degli Australian Open 2023. Gran prestazione al servizio da parte dell’azzurro, che non si è mai fatto breakkare nel corso del match. Nonostante un piccolo passaggio a vuoto sul finire del terzo set, Lorenzo è riuscito a resettare e a dominare la quarta frazione. Ora per lui ci sarà Hurkacz al secondo round.

LA CRONACA

TABELLONE