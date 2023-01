Salernitana, adesso è ufficiale: esonerato Davide Nicola

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Con questa nota ufficiale la Salernitana ha annunciato di aver esonerato Davide Nicola. Il tecnico paga il brutto periodo della squadra granata, reduce dalla sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta.