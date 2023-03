Ciclismo, Milano-Torino 2023: data, orari, diretta tv e streaming

di Michele Muzzarelli 30

Mercoledì 15 marzo è il giorno della Milano-Torino 2023, grande classica del ciclismo italiano giunta ormai all’edizione numero 104 dopo essere stata creata addirittura nel 1874. Un appuntamento di grande fascino quindi, con i corridori che dovranno affrontare quest’anno 192 chilometri da Rho a Orbassano. Un percorso che sembra sorridere ai velocisti, con la corsa posta non a caso a pochi giorni dalla Milano-Sanremo. La Milano-Torino quindi sarà l’antipasto ideale e lo step preparatorio perfetto per la Classicissima di Primavera.

ORARI, TV E STREAMING – La Milano-Torino 2023 prenderà il via da Rho alle ore 11:45, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:00 e le 16:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport dalle 14:35, con la diretta streaming a disposizione invece su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà questo importante appuntamento con aggiornamenti, classifica, cronaca e molto altro ancora.