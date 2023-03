Porto-Inter: la radiocronaca di Francesco Repice (AUDIO)

di Redazione 20

L’Inter si gode la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Decisivo un pareggio a reti inviolate contro il Porto al Do Dragao per l’accesso al prossimo turno. Senza reti, ma tante emozioni. E la radiocronaca di Francesco Repice regala un qualcosa in più ad un match in ogni caso storico per l’Inter, che torna ai quarti dopo dodici anni dall’ultima volta. Di seguito, ecco il commento di Repice.