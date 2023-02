Highlights Sinner-Bonzi 6-2 3-6 6-1, primo turno Atp Rotterdam 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 17

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam. Successo in tre set per l’azzurro, che allunga la sua striscia di vittorie e si regala un secondo turno contro Tsitsipas, già affrontato poche settimane fa negli ottavi degli Australian Open.

LA CRONACA DEL MATCH