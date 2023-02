Atp Rotterdam 2023, esordio ok per Sinner: supera Bonzi e si regala Tsitsipas

Jannik Sinner, fresco vincitore a Montpellier, vince con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 al debutto sul cemento indoor dell’ATP 500 di Rotterdam contro il francese Bonzi, numero 48 Atp. Un incontro che per buona parte è stato ben gestito e controllato dall’altoatesino, incapace però nel secondo set di concretizzare le occasioni che avrebbero potuto consegnarli un successo in due parziali. Ma dopo il trionfo di domenica e il trasferimento in Olanda l’importante era proseguire la striscia vincente e guadagnarsi un interessante secondo turno contro Stefanos Tsitsipas, affrontato già poche settimane fa agli Australian Open.

LA PARTITA – In avvio il numero 14 al mondo parte con autorevolezza. Dopo un infinito primo game, che l’ha visto andare sotto 40-0, Jannik strappa il servizio e si issa rapidamente sul 4-0 concedendo le briciole al francese. Nel quinto game Bonzi sale 40-0, Sinner recupera ancora ma il 26enne di Nimes riesce a tenere per la prima volta la battuta. Non basta e in 40 minuti il primo set è in archivio sul 6-2. Al servizio e in risposta Sinner è impeccabile. E i ritmi sono fuori dalla portata di Bonzi. Nel complesso l’altoatesino non concede palle break e fa registrare l’87% di punti vinti con la prima.

Nel secondo set Bonzi acquista autostima dopo aver cancellato tre palle break nel game di apertura. Il francese alla prima chance a disposizione strappa il servizio a Sinner con due ace consecutivi. L’azzurro costruisce altre due palle break, ma Bonzi difende bene grazie anche ad un nastro fortunato nell’ottavo game. E al primo set point a disposizione, il francese difende bene a rete e chiude dopo 56 minuti.

Nel set decisivo Sinner torna a mettere pressione e trova subito il break del 2-0, per poi consolidarlo e andare sul 3-0. Il momento di difficoltà però arriva qualche minuto dopo, quando sul 3-1 si trova 15-40 e costretto a fronteggiare due palle break. Jannik non riesce a trovare l’aiuto della prima di servizio, ma con una buona profondità nello scambio è in grado di risalire dal 15-40 e portarsi sul 4-1. Bonzi subisce il contraccolpo a livello mentale, si disunisce e perde i successivi due games abbastanza nettamente, lasciando così strada all’azzurro, che vince 6-1 e conquista il secondo turno.