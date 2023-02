LIVE – Juventus-Nantes, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo una prima metà di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un importante successo contro il Nantes nel match valevole per i playoff di Europa League 2022/2023. Dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva con la Fiorentina, adesso il club piemontese vuole iniziare con il piede giusto il proprio cammino nella seconda competizione continentale per club. Nella giornata odierna, mercoledì 15 febbraio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

