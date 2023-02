Lazio-Cluj, Hysaj: “Tutti vogliamo vincere un trofeo”

“Ogni giocatore vuole aggiungere un trofeo in più nel palmares e quindi daremo il massimo per arrivare fino alla fine. Mi sono ambientato, sono anche più sereno e tranquillo in allenamento rispetto alla scorsa stagione”. Lo ha detto il terzino della Lazio Elseid Hysaj in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio di andata di Conference League contro il Cluj. Poi spiega: “Sarri ha sempre la voglia di insegnare qualcosa di nuovo ai calciatori. Sappiamo giocare a calcio. Siamo un grande gruppo e una grande squadra, dobbiamo essere carichi mentalmente per ogni sfida. Farlo in tre giorni non è semplice ma è il segreto per dare continuità”.