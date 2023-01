Highlights Patrasso-Trento 84-71, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 8

Il video con gli highlights di Patrasso-Trento 84-71, sfida valida per la decima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Purtroppo arriva la sconfitta numero otto per la squadra di Molin, che riesce a rimanere in partita fino al 3°quarto, prima di subire un parziale di diciassette punti a due che di fatto permette ai padroni di casa di scappar via nel punteggio. Ancora zero vittorie in trasferta per la compagine italiana su sei gare disputate. Di seguito le immagini salienti dell’incontro.

