Milan-Torino, De Ketelaere colpisce il palo: le reazioni social, “Troppo sfortunato”

Tanta sfortuna per Charles De Ketelaere. Schierato titolare in Milan-Torino, peraltro come punta centrale, al 25′ del primo tempo della sfida degli ottavi di Coppa Italia il talento belga, messo in discussione per le sue prestazioni e sempre meno considerato da Pioli, ha colpito un palo e non è riuscito per centimetri a tornare a segnare a nove mesi di distanza dall’ultima gioia: i social sottolineano dunque quanto sia in debito con la sorte.

madonna che sfiga che ha de ketelaere — valentina (@mocciosvs) January 11, 2023

La fortuna sarà anche cieca ma la sfiga con De Ketelaere ci vede bene, anzi benissimo#MilanTorino — Simone Cristao (@SimoneCristao) January 11, 2023

la sfiga di de ketelaere non si quantifica — Ila 🦔 (@ilariainstabile) January 11, 2023

Al di là dell’adattamento, della sua posizione in campo… Charles De Ketelaere è anche molto sfortunato#MilanTorino — Nico Bastone (@nico_bastone) January 11, 2023

https://twitter.com/IlfuEelst/status/1613271137755996161