Basket, Eurocup 2022/2023: Trento ancora sconfitta in trasferta, vince Patrasso 84-71

Non riesce a sfatare il tabù della vittoria in trasferta Trento, che cede 84-71 a Patrasso nella sfida valida per il decimo turno della Eurocup 2022/2023 di basket. Diventano sei le sconfitte lontane da casa su altrettante gare disputate per la squadra di Molin, che affonda ancor di più nella generale, dove il record ora recita due successi e otto sconfitte. Match equilibrato per circa due quarti e mezzo di gioco, poi un parziale di 17 punti a 2 da parte della squadra di casa ha di fatto deciso il match, con Trento incapace di rientrare in partita negli ultimi 10/12 minuti. 17 punti per Conditt, 16 per Kulkoba e 15 per Thomasson tra le file greche, mentre non sono bastati i 14 di Crawford e i 14 di Flaccadori agli ospiti.

LA PARTITA – Solita partenza a rilento per la squadra di coach Molin, che risponde presente nei primi minuti solamente grazie a Flaccadori, che mette a referto sette dei primi dieci punti della squadra. Per il resto, tanti errori da parte della compagine italiana in attacco, con un paio di palle perse di troppo. La formazione di casa tocca anche la doppia cifra di vantaggio sul 20-10, poi ci pensano Spagnolo e Udom, rispettivamente con un gioco da tre punti e la prima tripla della partita, a fissare il punteggio sul 23-16 dopo i primi 10′ di gara.

L’inizio del secondo quarto è ottimo da parte di Trento, con Matteo Spagnolo che fa girare bene l’attacco. Un paio di canestri di Ladurner e Crawford e la tripla di Flaccadori significano prima la parità e poi anche il +5 per gli ospiti. Nella seconda parte del quarto arriva però la reazione della formazione di casa, che con un parziale di dieci a zero si riporta avanti e trova nel minuto finale anche un paio di canestri allo scadere del cronometro con Dangubic e Kulkoba. Si va al riposo sul +7 per Patrasso.

Il rientro in campo è perfetto da parte di Crawford e compagni, con iniziano con un parziale di sette a zero che li riporta in parità e costringe al time-out Christopoulos. L’equilibrio dura fino al 49-49, quando parte un parziale pesante di diciassette punti a due da parte dei greci, che sfruttano al meglio anche un fallo antisportivo assegnato a Flaccadori. Patrasso va all’ultimo stop della partita con un vantaggio di 11 punti. Di fatto la partita finisce qui, con Trento che non riesce nel quarto di finale ad avvicinarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. Anzi, Patrasso tocca anche il +16 (massimo vantaggio della serata) e chiude sull’84-71 con la tripla di Thomasson.