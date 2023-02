Highlights e gol Verona-Salernitana 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 32

Il video dei gol e degli highlights di Hellas Verona-Salernitana, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa partono meglio e sfiorano più volte il gol del vantaggio. La partita si sblocca poco dopo la mezzora con Lazovic che sfonda sulla sinistra e mette al centro un assist perfetto per Ngonge che chiude al volo e fa 1-0. Alla fine del primo tempo Dia ha l’occasione dell’1-1, ma il suo tiro finisce largo. Nella ripresa gioco spezzettato e poche occasioni da gol: ma all’87’ Piatek si divora, a tu per tu con Montipo, la rete del possibile pareggio. Al 91′ altra chance per Dia, ma il suo tiro a giro finisce fuori. La lotta salvezza è più aperta che mai.

