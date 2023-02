Inter, De Vrij: “Tante occasioni non finalizzate. Sfortuna e atteggiamento sbagliato”

Stefan De Vrij ha parlato nel post gara di Sampdoria-Inter, terminata in pareggio: “Peccato per le tante occasioni sprecate, per lo scudetto adesso sarà molto difficile recuperare lo svantaggio con il Napoli. Noi purtroppo spesso non riusciamo a vincere partite alla nostra portata. Abbiamo creato delle occasioni, senza purtroppo riuscire a finalizzarle. Sfortuna e atteggiamento oggi hanno fatto la differenza, sappiamo che in questi situazioni c’è da fare meglio”. Il difensore nerazzurro ha poi continuato: “Alla Champions arriveremo molto carichi, sono quelle le partite che tutta la squadra vuole giocare. Ci prepareremo al meglio con l’obiettivo di passare il turno”. E sul rinnovo: “Stiamo parlando, il rapporto con la società è ottimo e c’è fiducia”.