Psg-Bayern Monaco domani in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Psg-Bayern Monaco, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Parco dei Principi va in scena uno dei confronti più interessanti di questa fase. I parigini, orfani di Mbappé ma in grado di contare su Messi, Neymar e tante altre stelle contendono la qualificazione ai bavaresi, reduci da un girone dominato. La squadra di Nagelsmann non sembra la corazzata degli ultimi anni, ma secondo i bookmakers partirà comunque favorita. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 14 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.