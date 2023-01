Highlights e gol Udinese-Verona 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 34

Il video dei gol e degli highlights di Udinese-Verona, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena pronti via gli ospiti trovano la rete del vantaggio con un tiro dalla lunghissima distanza di Lazovic che viene deviata Becao e beffa Silvestri. L’Udinese però reagisce alla grande e trova il gol del pareggio con una gemma di Samarzdic. Nella ripresa il Verona è la squadra che crea di più, ha almeno tre palle gol nitide per portare a casa il bottino pieno ma alla fine è 1-1.

