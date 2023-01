Manchester City, Agbonlahor consiglia Guardiola: “Haaland sta fermo, vorrei vederli senza di lui”

“Mi piacerebbe vedere giocare il City nelle prossime partite senza Haaland ma con la stessa formazione dello scorso anno quando Guardiola non concedeva alcun punto di riferimento. Sarei curioso di rivedere Foden falso nueve, Grealish a sinistra, Mahrez a destra e un centrocampo con Gundogan, De Bruyne e Rodri. Solo così si potrebbe capire se Haaland sia davvero un valore aggiunto“. Lo ha detto Gabby Agbonlahor, ex calciatore dell’Aston Villa ora opinionista sportivo, in un’intervista ai microfoni di “SportBible”. “Si potrebbe comunque tornare a lottare per raggiungere la vetta della classifica – ha aggiunto Agbonlahor. Sinora, ho visto un calciatore che staziona in area di rigore in attesa che arrivi un assist di De Bruyne o un cross dal fondo. In entrambi i casi, è scollegato dal gioco perché quando non ha il pallone impiega il proprio tempo a fare spallate con i difensori senza muoversi”.