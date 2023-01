L’orario e la diretta streaming di Gubbio-Carrarese, match valido per la venticinquesima giornata della Serie C 2022/2023. Non un bel momento per entrambe le squadre, reduci quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Appuntamento questa sera, martedì 31 gennaio, alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.