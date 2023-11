Highlights e gol Udinese-Cagliari 1-2: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 27

Il video dei gol e degli highlights di Udinese-Cagliari, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Alla Dacia Arena gli ospiti partono forte e creano almeno due palle gol clamorose soprattutto con Oristanio, ma Okoye dice di no con una grandissima parata. Anche i padroni di casa entrano in partita e sbloccano il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il guizzo di Guessand. La partita sembra in ghiaccio, ma una punizione di Viola entra in porta e rimette tutto in equilibrio. Nel finale il Cagliari ha anche la palla per vincere, ma si va ai supplementari. Le energie scarseggiano e anche le belle giocate. Proprio quando ormai i rigori sembrano cosa fatta ci pensa Gianluca Lapadula, tornato dopo il grande infortunio, a mettere in porta il gol qualificazione al 120′. Agli ottavi sarà Milan-Cagliari.

