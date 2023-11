Pagelle Udinese-Cagliari 1-2: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Udinese-Cagliari, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Alla Dacia Arena gli ospiti partono forte e creano almeno due palle gol clamorose soprattutto con Oristanio, ma Okoye dice di no con una grandissima parata. Anche i padroni di casa entrano in partita e sbloccano il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il guizzo di Guessand. La partita sembra in ghiaccio, ma una punizione di Viola entra in porta e rimette tutto in equilibrio. Nel finale il Cagliari ha anche la palla per vincere, ma si va ai supplementari. Le energie scarseggiano e anche le belle giocate. Proprio quando ormai i rigori sembrano cosa fatta ci pensa Gianluca Lapadula, tornato dopo il grande infortunio, a mettere in porta il gol qualificazione al 120′. Agli ottavi sarà Milan-Cagliari.

LE PAGELLE E I VOTI DI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Okoye 6.5; Ferreira 5, Tikvic 6, Guessand 7 (5’pts Nwachukwu sv); Akè 6, Zarraga 6, Camara 5.5 (44’st Pejicic 5.5), Lovric 6 (21′ st Quina 6), Kamara 6 (21’st Zemura 6); Thauvin 6.5 (21’st Pafundi 5.5), Lucca 6 (44’st Diawara 5.5). In panchina: Silvestri, Padelli, Festy, Masina, Samardzic, Nwachukwu. Allenatore: Cioffi 5.5.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 6; Di Pardo 6 (18’st Zappa), Hatzidiakos 6, Wieteska 5.5, Azzi 6 (31′ st Lapadula 7); Oristanio 6.5 (31′ Pereiro 5.5), Makoumbou 6, Sulemana 5.5 (1’sts Deiola sv), Jankto 6.5 (1’st Obert 6); Shomurodov 5.5 (31’st Viola 7), Petagna 5.5. In panchina: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Dossena,Prati, Augello, Desogus. Allenatore: Ranieri 6.5.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 5.5.

RETI: 18’st Guessand, 35’st Viola, 15’sts Lapadula.

NOTE: Serata piovosa, terreno di gioco con una buona tenuta.

Ammoniti: Pereiro, Guessand, Wieteska, Quina, Ferreira.

Angoli: 1-15.

Recupero: 2′, 5′, 1′, 1′.