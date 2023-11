Coppa del Rey 2023/24: il Getafe batte 12-0 club della sesta categoria spagnola

Uno scontro di categorie, di mondi differenti, ma sempre affascinante quello accaduto in Coppa del Rey. La Coppa spagnola, infatti, è aperta a tutte le squadre, anche a quelle delle categorie minori e quindi è capitato che un club di Liga, come il Getafe, abbia dovuto affrontare un club di sesta liga spagnola.

Infatti, il Getafe è stato impegnato contro il Tardienta che rappresenta un ‘pueblo’ di 952 abitanti, ha vinto per 12-0 tra i fischi del pubblico che non ha accettato il fatto che, a un certo punto, la squadra del tecnico José Bordalas non abbia smesso di pigiare sull’acceleratore. La partita si è giocata in casa della squadra più debole, ma visto che l’impianto del Tardienta non era omologabile, ci si è spostati nello stadio ‘El Alcoraz’ di Huesca, che ha una capienza di 7.638 posti. Un match che passerà dunque alla storia, anche e forse soprattutto per la storia del club di sesta serie che ha potuto misurarsi con una squadra oggettivamente di categorie superiori.