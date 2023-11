Milan-Cagliari: data, orario e diretta tv ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

Il Cagliari sbanca Udine al 120′ e vola agli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024 dove affronterà il Milan a San Siro. La partita si giocherà nella settimana che va da martedì 2 a giovedì 4 gennaio. La programmazione ufficiale verrà definita successivamente dalla Lega di Serie A sia con la data che con l’orario esatto. In ogni caso il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Mediaset, probabilmente in prima serata, con canale e palinsesto da definire. Sarà l’ingresso in questa competizione per la squadra di Stefano Pioli chiamata al riscatto dopo che l’anno scorso fu eliminata dal Torino proprio agli ottavi di finale. Il match sarà secco con supplementari e calci di rigore in caso di pareggio al 90′ e al 120′.