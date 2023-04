Highlights e gol Salernitana-Sassuolo 3-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 71

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Sassuolo, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Arechi di Salerno grande partenza dei ragazzi di Paulo Sousa che sbloccano la partita dopo pochi minuti sugli sviluppi di calcio piazzato, con Pirola che anticipa tutti e batte Consigli. La Salernitana non si ferma e raddoppia con Dia. Il Sassuolo, anche grazie e soprattutto a Lauriente, prova a reagire ma manca la giocata che riapre l’incontro. Ad inizio secondo tempo Dionisi cambia mettendo dentro Dionisi, il Sassuolo va vicino al 2-1 ma ci pensa Coulibaly a chiudere i conti siglando il gol del 3-0. Tre gol e tre punti per i padroni di casa fondamentali.

LE PAGELLE E I VOTI