Palermo-Benevento 1-1, Corini: “Troppa fretta e poca lucidità, sul gol annullato fatico a commentare”

Eugenio Corini ha parlato nel post-partita di Palermo-Benevento 1-1, match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il pareggio del “Barbera” frena le ambizioni playoff dei rosanero, con il tecnico che analizza così la partita: “C’era tanta fretta e voglia di vincere, questo ci ha fatto forzare la giocata e ci è mancata lucidità – spiega Corini – Affrontavamo una squadra che si giocava il tutto per tutto, una volta trovato il vantaggio dovevamo consolidarlo ma purtroppo è un periodo in cui non riusciamo a mantenere l’inerzia positiva delle partite. Ci abbiamo provato fino alla fine con grande orgoglio ma non è bastato.”

Grande rammarico ovviamente per il gol del 2-1 di Broh, segnato al 95′ e poi annullato dal Var per un fallo di mano di Segre. “Faccio fatica a commentare, il braccio è attaccato al corpo e il movimento è congruo. Non commento e resto sulla regola, mi hanno detto che non è valido e quindi peccato. Oggi la classifica rimane corta, spiace perchè al gol avevo sentito una grande ondata di entusiasmo che sicuramente avrebbe fatto bene anche per le prossime quattro giornate.”