Lazio-Torino, Ilic: “Successo importante, ora siamo un gruppo più unito”

“Sono contento di aver realizzato il mio primo gol con la maglia del Torino, per la bella partita che abbiamo fatto e per aver portato a casa i tre punti. Crediamo nel settimo posto, speriamo di arrivarci, dipende da come ci alleniamo e poi conta il campo. Cosa sarei disposto per giocare in Europa? È passato molto tempo dall’ultima qualificazione del Toro, speriamo possa essere possibile”. Lo ha detto il centrocampista del Torino Ivan Ilic dopo la vittoria contro la Lazio. “Il Torino sta cambiando, questo è un successo importante. Vogliamo continuare così, speriamo di vincere ancora. Secondo me siamo più unti come gruppo, conta tanto lo spogliatoio. Ci piace vincere con le romane? Dire di sì”, ha detto Ilic ai microfoni di Sky Sport.