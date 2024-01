Highlights e gol Napoli-Salernitana 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 33

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Salernitana, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Mazzarri tengono la palla, ma con poca qualità e con poca velocità. La Salernitana quando riparte fa male e al ventisettesimo minuto una magia di Antonio Candreva regala lo 0-1 agli ospiti. Il Napoli ci prova in maniera disordinata, ma quasi allo scadere si guadagna un calcio di rigore grazie all’intervento del Var: Politano non sbaglia dal dischetto e fa 1-1. Ad inizio ripresa il Napoli parte forte, non concretizza due occasioni importanti ma la forza si affievolisce quando Mazzarri fa i cambi: dentro Raspadori e Zerbin, fuori Gaetano e Politano. La Salernitana si difende con ordine almeno sino al finale quando Kvaratshkelia prova ad accendersi, ma il suo destro finisce fuori di poco e al 94′ Ochoa compie una vera e propria parata straordinaria con il piede. Quando tutto sembra finito ci pensa Rrahmani, su una mischia, a siglare il gol del 2-1 al minuto 96′. Altra beffa per la Salernitana di Inzaghi, il Napoli di Mazzarri prova a ripartire da qui.

