Pagelle Napoli-Salernitana 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Salernitana, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Mazzarri tengono la palla, ma con poca qualità e con poca velocità. La Salernitana quando riparte fa male e al ventisettesimo minuto una magia di Antonio Candreva regala lo 0-1 agli ospiti. Il Napoli ci prova in maniera disordinata, ma quasi allo scadere si guadagna un calcio di rigore grazie all’intervento del Var: Politano non sbaglia dal dischetto e fa 1-1. Ad inizio ripresa il Napoli parte forte, non concretizza due occasioni importanti ma la forza si affievolisce quando Mazzarri fa i cambi: dentro Raspadori e Zerbin, fuori Gaetano e Politano. La Salernitana si difende con ordine almeno sino al finale quando Kvaratshkelia prova ad accendersi, ma il suo destro finisce fuori di poco e al 94′ Ochoa compie una vera e propria parata straordinaria con il piede. Quando tutto sembra finito ci pensa Rrahmani, su una mischia, a siglare il gol del 2-1 al minuto 96′. Altra beffa per la Salernitana di Inzaghi, il Napoli di Mazzarri prova a ripartire da qui.

LE PAGELLE E I VOTI

NAPOLI (4-3-3): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Juan Jesus 6, Mario Rui 5.5; Cajuste 5.5 (32’st Demme 6), Lobotka 6, Gaetano 5.5 (11’st Raspadori 6.5); Politano 6.5 (21’st Zerbin 6), Simeone 5, Kvaratskhelia 6.5. In panchina: Contini, Idasiak, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Gioielli. Allenatore: Mazzarri 6

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa 6; Gyomber 6.5 (38’st Daniliuc sv), Lovato 6.5, Fazio 6; Sambia 6 (46’st Bronn sv), Legowski 6 (21’st Pierozzi 6), Martegani 6, Bradaric 6.5; Candreva 7, Tchaouna 6.5; Simy 6 (47’st Ikwuemesi 5.5). In panchina: Fiorillo, Costil, Botheim, Stewart, Sfait. Allenatore: F.Inzaghi 6

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 5.5

RETI: 29’pt Candreva, 49’pt rig. Politano, 51’st Rrahmani

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Cajuste, Legowski, F.Inzaghi, Bradaric, Rrahmani, Kvaratskhelia.

Angoli: 8-3.

Recupero: 6′, 11′.