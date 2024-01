Pagelle Verona-Empoli 2-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Verona-Empoli 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi l’Hellas la sblocca subito grazie al gol a opera di Djuric al pronti-via con il suo solito colpo di testa, quindi nel secondo tempo Ngonge raddoppia con un tiro deviato da Grassi che non lascia scampo a Caprile. Zurkowski, appena tornato in Toscana, la riapre, ma non basta. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

VERONA (4-2-3-1): Montipò 6.5; Tchatchoua 6.5, Coppola 6 (35’st Dawidowicz sv), Magnani 7, Doig 6.5; Folorunsho 6.5 (22’st Saponara 6), Duda 6; Ngonge 7.5 (46’st Mboula sv), Suslov 6.5 (46’st Amione sv), Serdar 7; Djuric 7.5 (35’st Henry sv). In panchina: Berardi, Perilli, Cruz, Cabal, Charlys, Bonazzoli. Allenatore: Baroni 7

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile 5.5; Bereszynski 6.5, Walukiewicz 5.5, Luperto 5.5, Cacace 5; Fazzini 6 (11’st Zurkowski 7), Grassi 5.5 (32’st Marin sv), Maleh 5.5 (41’st Sodero sv); Gyasi 5 (41’st Corona sv); Shpendi 5 (11’st Cancellieri 6), Cambiaghi 5.5. In panchina: Perisan, Berisha, Ranocchia, Indragoli. Allenatore: Andreazzoli 5.5

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5.

RETI: 3’pt Djuric, 11’st Ngonge, 19’st Zurkowski.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in discrete condizioni. Al 42’st espulso Duda per doppia ammonizione. Ammoniti: Zurkowski, Coppola, Cambiaghi, Tchatchoua, Cancellieri. Angoli 5-9. Recupero 2′ pt, 5′ st.