Highlights Genoa-Torino 0-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 9

Gli highlights e le azioni salienti di Genoa-Torino, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Poche occasioni da una parte e dall’altra, molte delle quali nate sugli sviluppi di calci piazzati. Il Genoa crea di più per mezz’ora, mentre nel finale è il Torino ad avere qualcosa in più in termini di benzina. Alla fine però Gilardino e Juric si accontentano di un punto a testa.

LE PAGELLE