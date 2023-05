Highlights e gol Napoli-Inter 3-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 84

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Inter, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona partita condizionata da un primo tempo horror di Roberto Gagliardini che si fa espellere coronando una prima frazione di gioco da tre in pagella. Il Napoli è padrona del campo, ma l’Inter si difende bene e con ordine. Il match si sblocca con una grande girata di Anguissa. Ma l’Inter reagisce alla grande, sfiora l’1-1 con Dumfries e poi lo trova grazie a Lukaku. Qualche minuto più tardi Di Lorenzo pesca il jolly e sigla la rete del 2-1. Nel finale Gaetano trova anche il 3-1, a tempo ormai scaduto con i nerazzurri tutti in attacco.

