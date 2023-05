Udinese-Lazio, Marino: “Qualcuno ha tentato di condizionare l’arbitro. Rigore su Immobile? Chiara simulazione”

“Siamo arrabbiati, inferociti, una partita in bilico risolta da un rigore che era una chiara simulazione. Siamo ancora al tempo che tra arbitro e il Var non si riesce a correggere un errore per un rigore che non esiste. È quello che ci dispiace”. Così un deluso Pierpaolo Marino, ds dell’Udinese, attacca l’arbitro Pairetto a Dazn per il rigore assegnato alla Lazio. “È una chiara simulazione di Immobile, perchè non c’era motivo di cadere lì. Poi nell’intervallo c’è chi nello staff avversario avrebbe dovuto essere espulso per aver discusso con l’arbitro e tentato di condizionarlo – aggiunge – ma questi erano ancora in panchina nella ripresa. Così la direzione della gara è andata a senso unico. Oggi la direzione dell’arbitro non ci è piaciuta e spero che non accada mai più nè a noi e nè agli altri, perchè al tempo del Var è inammissibile”, conclude Marino.