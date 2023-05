Inter, quanti punti mancano per la Champions? Tutti i calcoli e le combinazioni

L’Inter fa un passo (forse) decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Con la vittoria con il Sassuolo, la quinta di fila in campionato, Romelu Lukaku e compagni continuano la propria corsa e di fatto prenotano un posto tra le prime quattro. Con la contemporanea sconfitta del Milan a La Spezia, la battuta d’arresto dell’Atalanta a Salerno ed il pareggio interno della Lazio contro il Lecce, l’Inter sale al terzo posto a quota 66 punti appaiando la Juventus che però ha lo scontro diretto a suo favore e anche una partita in meno (posticipo domenicale contro la Cremonese). Al netto della probabile nuova penalizzazione bianconera, ecco i calcoli aggiornati.

SENZA PENALIZZAZIONE JUVENTUS

Se il 22 maggio la Juventus uscirà indenne dalla Corte Federale d’Appello, all’Inter nelle ultime tre giornate servirebbero quattro punti per strappare il pass per la prossima Champions League. I nerazzurri infatti sono a quota 66 e chiudere a 70 gli garantirebbe l’aritmetica. Napoli, Atalanta e Torino sono le prossime tre partite per Lautaro Martinez e compagni. A quota 70 possono finirci Milan (se vince le ultime tre) e Roma (se vince le ultime quattro), ma con ognuna di queste due squadre i nerazzurri sono davanti nell’ipotetico arrivo a pari punti. Con i rossoneri gli scontri diretti sono in parità, ma la differenza reti sorride e non di poco all’Inter. Con la Roma invece gli scontri diretti sono a favore della squadra di Simone Inzaghi (1-2 a San Siro, ma 0-2 all’Olimpico). E anche in un ipotetico arrivo a tre a quota 70 la classifica avulsa è a favore dell’Inter (Inter 6, Milan 5, Roma 5). Dunque con quattro punti in tre partite l’Inter è qualificata aritmeticamente.

CON LA JUVENTUS PENALIZZATA

Con la Juventus penalizzata la situazione potrebbe anche essere invariata. Molto dipenderà dall’esito di Bologna-Roma: qualora uscisse il segno 2 vale tutto il discorso sopra, ovvero mancherebbero sempre 4 punti visto che la Roma potrebbe ancora finire a quota 70. Ma se i giallorossi non dovessero vincere a Bologna, i punti mancanti per l’Inter diventerebbero due. Questo perché al massimo la Roma potrebbe finire a 68 in caso di pareggio e 67 in caso di sconfitta. E l’Atalanta può ancora arrivare a 67 con Inter-Atalanta da giocare. Quindi ai nerazzurri servirebbero due punti per l’aritmetica, ovvero chiudere quantomeno a 68. Dopo la vittoria di oggi la Champions League è ormai ad un passo.