Juventus, Sky: si complica la trattativa con Giuntoli

Sky Sport ha annunciato importanti novità in casa Juventus. Tra le prime notizie comunicate c’è stata quella riguardante Di Maria, sempre più vicino all’addio a fine stagione. Su Vlahovic, invece, il club bianconero è pronto a valutare offerte importanti, come quella del Bayern Monaco, fortemente interessato al serbo. Per quanto riguarda la trattativa che porterebbe Giuntoli alla Juventus, Sky annuncia che ci sono complicazioni e che il suo arrivo non è più certo: c’è la possibilità di una soluzione interna con Manna.